Возможные убийцы президента Гаити обсуждали планы несколько месяцев

Основные подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза несколько месяцев обсуждали планы по отстранению его от власти, сообщает газета The New York Times.

Источники в гаитянской полиции и в службе безопасности Колумбии утверждают, что злоумышленники встречались в Доминиканской Республике, а также в американском штате Флорида.

Гаитянская полиция предоставила мало конкретных сведений. А американские и колумбийские официальные лица сообщили, что их представителям в столице Гаити не удалось поговорить с большинством задержанных и им приходится полагаться на данные гаитянских властей, — говорится в публикации издания.

Сами задержанные утверждают, что не планировали расправляться с Моизом, а только хотели отстранить его от власти.

Всего силовики Гаити задержали 18 бывших военных из Колумбии. В нападении на резиденцию Моиза участвовали 26 колумбийцев. Журналисты сумели пообщаться с родственниками этих военных. Они рассказали, что коммандос отправлялись на Гаити для «охраны важных лиц». Так утверждал человек, который набирал их на работу. Якобы за услуги должна была хорошо заплатить некая американская компания.

53-летний Жовенель Моиз был убит 7 июля. На его резиденцию совершили нападение. Перед смертью политика пытали. Его супруга тоже получила ранения, но выжила. Её состояние улучшилось.

12 июня полиция Гаити заявила о задержании возможного координатора операции. Его имя — Кристиан Эмманюэль Санон. Мужчина был первым, кому позвонили бандиты. Он также поддерживал контакты с специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями.