ВОЗ ждёт результатов тестов российского препарата от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что в ВОЗ узнали о тестировании российского препарата «Авифавир», который должен помочь в лечении COVID-19. По её словам, в организации ждут результатов его исследований.
Она отметила, что знает об успешном прохождении испытаний. В ВОЗ хотят увидеть их результаты,
Мы получили информацию о том, что препарат «Авифавир» прошёл тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы. Мы с нетерпением ждём результатов данных испытаний, — подчеркнула Сваминатан.
Ранее NEWS.ru писал, что российское лекарство от COVID-19 «Авифавир» проходит клинические испытания. Сейчас в них задействованы более 180 пациентов. В ближайшее время планируется увеличить их число до 330.
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