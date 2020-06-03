ВОЗ ждёт результатов тестов российского препарата от коронавируса

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Переехавший в ОАЭ индийский продавец выиграл в лотерею 12 млн эмиратских дирхамов. В пересчёте на российскую валюту это составляет 224,3 млн рублей или $3,2 млн.

У меня есть две дочери, и часть денег пойдёт на их образование и брак, — сказал Ассайн Мужиппурат. Он добавил, что другую часть денег потратит на развитие бизнеса в эмирате...