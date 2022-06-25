ВОЗ выявил почти тысячу случаев неизвестного гепатита у детей ВОЗ выявил 920 случаев неизвестного гепатита у детей

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В настоящее время в мире выявлено 920 вероятных случаев тяжёлого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что с мая количество заболевших увеличилось на 270. При этом из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, большее число приходится на мальчиков младше шести лет.

Больше половины всех случаев заболевания зарегистрированы в Европе, в том числе 267 — в Великобритании Там это заболевание было выявлено впервые и там наблюдалось наибольшее количество заболевших.

Кроме того, треть от всех случаев выявлена в США.

При этом число стран, где был обнаружен неизвестный гепатит, не изменилось и составляет 33. Туда относятся не только страны Европы и США, но также Аргентина, Израиль, Япония. О случая подобного гепатита в России неизвестно.

По данным ВОЗ, при данном виде гепатита у детей развивается острая печеночная недостаточность. По последним данным, трансплантация печени потребовалась 45 заболевшим, 18 человек умерли.

В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма.