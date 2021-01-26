ВОЗ: США готовы к равноправному диалогу в рамках организации

Новая администрация США сообщила о готовности к многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения для борьбы с распространением COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Правительство США подчеркнуло свою новую приверженность расширению взаимодействия с ВОЗ и многостороннему сотрудничеству в глобальной борьбе с COVID-19 и обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям в целом, — отметила она.
По её словам, гендиректор организации выразил Белому дому благодарность за решение сохранить членство в организации.
Вуйнович рассказала, что американские власти обязались поддерживать инициативу по ускорению доступа к средствам борьбы с пандемией, а также сообщили о присоединении к механизму COVAX, который направлен на сотрудничество в обеспечении доступа к вакцинам по всему миру.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что решение США является важным шагом к глобальной солидарности.
Со времени основания ВОЗ в 1948 году Соединённые Штаты играли важную роль в области глобального здравоохранения и внесли значительный вклад в защиту здоровья населения всего мира, — сказала она.
Вуйнович добавила, что организация рада продолжить эти отношения,
Как писал NEWS.ru, 20 января президент США Джо Байден подписал указ об отмене решения о выходе страны из ВОЗ.