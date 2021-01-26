ВОЗ: США готовы к равноправному диалогу в рамках организации

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Государствам следует сфокусироваться не на двусторонних сделках о поставках вакцин от коронавируса, а на распределении препарата в рамках международного механизма COVAX, цель которого — обеспечить иммунными лекарствами на равной основе все страны. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

То, что в первых поставках приоритет отдавался двусторонним сделкам, привело к накоплению запасов вакцины и её хаотичному распространению. Именно COVAX призван избежать этой ситуации, подчеркнула она. Сейчас первые вакцины начинают...