ВОЗ сообщила об ощутимом снижении числа заражений ковидом в мире

За минувшую неделю в мире заразились коронавирусной инфекцией более 10 млн человек, более 60 тысяч умерли. При этом число выявленных случаев заражения снизилось на 16% в сравнении в предшествующими семью днями, а число летальных исходов сократилось на 10%. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, с 21 по 27 февраля число новых случаев заражения составило 10 776 582 человека. Также зарегистрировано 60 155 случаев летального исхода. Это на 16% и 10%, соответственно, меньше, чем на предшествующей неделе.

Число заболевших увеличилось на 32% в Западно-Тихоокеанском регионе. В остальных пяти регионах мира заболеваемость снизилась. Особенно значительное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье — на 34%, а также в Америке — на 30%. В Европе число заболевших снизилось на 24%.

Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 22%) и Восточном Средиземноморье (на 4%). В остальных регионах она понизилась, особенно это заметно в Африке — на 59%.

Самое большое число инфицированных было выявлено в Германии — 1 119 632 человека. На втором месте — Республика Корея (1 032 008), на третьем — Россия (920 697).

Всего с начала пандемии коронавируса в мире было выявлено 435 626 514 инфицированных. Умерло 5 952 215.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что заболеваемость «омикроном» падает во всём мире, поэтому не исключено, что антикоронавирусные ограничения полностью отменят через несколько месяцев. Он подчеркнул, что невозможно точно предугадать, будет ли следующая волна коронавируса и появится ли новый штамм.