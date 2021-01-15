ВОЗ призвала страны не требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4cd1fe1a-5806-11eb-9544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС на фоне пандемии COVID-19 рекомендует властям государств не требовать от прибывающих граждан сертификаты о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В ВОЗ отметили, что заявление сделано после шестого совещания комитета ВОЗ. Мероприятие состоялось 14 января 2021 года. В нём приняли участие и подразделения Роспотребнадзора.

Кроме того, международное ведомство из-за обнаружения британского штамма также рекомендует наращивать лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и призывает оперативно обмениваться информацией об их генетической последовательности. Данные меры могут ускорить борьбу с недугом, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Учитывая сохраняющийся рост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, Комитетом отмечено, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ), — добавили в Роспотребнадзоре.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Как ранее сообщал NEWS.ru, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор. По его словам, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза.