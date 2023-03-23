ВОЗ предупредила об очень высоком риске распространения холеры в мире

Фото: Zheng Huansong/Xinhua

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риски распространения холеры на глобальном уровне как очень высокие. Причиной тому является увеличение числа вспышек и их географическое расширение. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий, — сказано в документе.

В организации сообщили, что с момента публикации последних новостей о заболевании 11 февраля 2023 года, глобальная ситуация лишь ухудшилась. О вспышках заболевания сообщили четыре новые страны. В общей сложности холера в настоящее время зарегистрирована в 24 странах.

Подавляющее большинство стран, затронутых вспышками холеры, находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вероятность распространения холеры в России в настоящий момент крайне низка. Она добавила, что в 2023 году в стране не было выявлено ни одного случая заражения. Глава ведомства при этом признала, что риск заражения сохраняется.