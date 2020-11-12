ВОЗ поддерживает контакты с центром Гамалеи о вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Всемирная организация от коронавируса (ВОЗ) контактирует с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи о вакцине от коронавируса «Спутник V», которая проходит третий этап испытаний.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт пострегистрационный период испытаний препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года

Ранее, как писал NEWS.ru, трое медиков из Барнаула, которые были одними из первых привиты российской вакциной «Спутник V», сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Как считает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, у медиков в Алтайском крае не успелвыработаться иммунитет к коронавирусной инфекции.