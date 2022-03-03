ВОЗ отменила инспекции на производстве «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила инспекции на производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в России из-за санкций западных стран, передаёт Lenta.ru. Инспекторы должны были приехать на заводы в марте.

Как сообщается в заявлении ВОЗ, визит инспекции пришлось отменить в связи с запретом европейских стран полётов российских судов. Поскольку вакцину ещё продолжают рассматривать, то более подробная информация остаётся конфиденциальной.

ВОЗ намерена была запросить разрешение у службы безопасности Организации Объединённых Наций, чтобы проинспектировать в России производство «Спутника V».

Накануне власти итальянской столичной области Лацио сообщили о приостановке сотрудничества с центром им. Гамалеи по вакцине «Спутник V». Причиной разрыва отношений представители итальянского института назвали ситуацию на Украине. Наука должна находиться на службе мира, а не войны, отметили в Италии.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз развернёт против России тотальную экономическую и финансовую войну. Так, по его мнению, при помощи новых санкций можно будет вызвать крушение российской экономики.