ВОЗ одобрила использование первой в мире вакцины против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила широкое применение первой в мире вакцины против малярии, сообщается на её официальном сайте. Лекарство разрабатывали более 30 лет.

Последняя фаза испытаний препарата, распространяемого под торговым брендом Mosquirix, продолжалась с 2019 года. В общей сложности в них приняли участие более 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

На данный момент вакцина показывает ограниченную эффективность — она предотвращает заражение только в 39% случаев и на 29% случаев снижает вероятность протекания заболевания в тяжёлой форме. Однако учёные заметили, что в сочетании с противомалярийными лекарствами эффективность вакцины от тяжёлого заболевания и смерти вырастает сразу до 70%.

В ВОЗ, в свою очередь, назвали одобрение вакцины «историческим моментом».

Малярия остаётся основной причиной детских болезней и смертей в странах Африки. Ежегодно более 260 тысяч африканских детей в возрасте до пяти лет умирают от малярии. В последние годы ВОЗ и её партнёры сообщали о застое в борьбе с этой смертельной болезнью.

Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее появился новый смертельно опасный вирус. ВОЗ и руководство страны подтвердили, что у новой болезни уже есть жертва. 25 июля в городе Гукеду был госпитализирован мужчина с подозрениями на малярию. Когда диагноз не подтвердился, местные врачи списали недуг на вирус Эбола, но и эта инфекция не подтвердилась. После смерти пациента 2 августа уже при изучении тканей выяснили, что он умер от болезни Марбурга.