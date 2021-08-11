Новый смертельный вирус появился в Африке

В Экваториальной Гвинее появился новый смертельно опасный вирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и руководство страны подтвердили, что у новой болезни уже есть жертва. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, 25 июля в городе Гукеду был госпитализирован мужчина с подозрениями на малярию. Когда диагноз не подтвердился, местные врачи списали недуг на вирус Эбола, но и эта инфекция не подтвердилась. После смерти пациента 2 августа уже при изучении тканей выяснили, что он умер от болезни Марбурга. Смертность варьируется в пределах от 24% до 88%.

Данная инфекция является крайне редкой. Её переносят летучие мыши. От человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным путём или через контакт. На данный момент точно не известно, с кем контактировал нулевой пациент. Риск вспышки повышается тем, что раз в неделю в центре города, где жил умерший, открывается ярмарка с большим скоплением людей.

Ранее учёные объяснили, как летучие мыши могут переносить множество смертельных заболеваний. Исследования показали, что у летучих мышей выработалась многоступенчатая система подавления воспалительных процессов, что и помогает им выживать при наличии патогена в организме.