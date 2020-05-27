ВОЗ не рекомендует гидроксихлорохин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cc171dae-a046-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания не рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения.

Мы уже говорили о том, что не рекомендуем использование гидроксихлорохина против COVID-19, — цитирует ТАСС директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Он добавил, что нет достаточных эмпирических данных, чтобы продемонстрировать его эффективность для лечения или профилактики COVID-19. Более того, ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина, чтобы проверить их безопасность.

Ранее эксперты провели исследование, в рамках которого изучили методы лечения 96 тысяч пациентов с COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что хлорохин и гидроксихлорохин не только не эффективны, но и в ряде случаев могут стать причиной смерти.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что начал приём противомалярийного препарата гидроксихлорохина после того, как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом. По его словам, он достаточно доверяет этому препарату, писал NEWS.ru.