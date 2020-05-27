ВОЗ не подтверждает гипотезу, что переболевший защищён от COVID-19

https://static.news.ru/photo/857f364c-a046-11ea-b388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Подтвердить версию о том, что заражённый коронавирусом не подтвердит гипотезу о том, что человек, ранее перенесший один из видов этой инфекции, защищен от неё. Об этом сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

Касаемо перекрестной защиты, то разумеется, есть некоторая доказательная база о возможности иммунного реагирования в случае, если человек ранее перенес другой вид коронавирусного заболевания, — цитирует эксперта РИА Новости.

Райан отметил, что пока данных недостаточно, а исследования продолжаются.

Эта информация важна и дает нам надежду на то, что будет иммунная реакция, которая позволит обеспечить защиту от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Это также будет полезно для создания вакцины, — подчеркнул он.

Сейчас в мире более 5,5 млн заразились COVID-19, более 350 тысяч умерли, более 2,2 млн выздоровели. В России насчитывается 370 680 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 8338. Выздоровели 142 208 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 3958 человек. За сутки их число увеличилось на 161.

В Москве — 171 443 заболевших. Прирост за сутки составил 2140 заболевших, 67 458 выздоровели, 2183 умерли.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании за сутки резко возросло число смертей от коронавируса.