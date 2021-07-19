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ВОЗ: Наличие коронавируса «лямбда» зафиксировано в 30 странах

21:36, 19 июля 2021
Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Распространение варианта коронавируса «лямбда» зафиксировано более чем в 30 странах мира, преимущественно в Южной и Северной Америке. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в ходе трансляции в Twitter-аккаунте организации.

Ван Керкхове сообщила, в частности, что ВОЗ занесла штамм COVID-19 «лямбда» в список представляющих интерес в июне текущего года. Впервые же штамм был зарегистрирован в декабре 2020 года в Перу.

По словам представителя организации, «лямбда» является «относительно молодым» вариантом коронавируса.

Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах, — сказала Ван Керкхове.

Она также отметила, что ВОЗ следит за штаммом и сотрудничает с государствами — членами организации с целью получения информации о распространении данной версии коронавируса.

Ранее врачи перечислили симптомы «лямбда»-штамма, на которые всё же необходимо обращать внимание. В этом перечне обозначены высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

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