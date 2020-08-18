ВОЗ: COVID-19 представляет собой один из самых сложных вызовов для медицины

https://static.news.ru/photo/371289ca-e144-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что COVID-19 представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мирового здравоохранения.

Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, — отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения на брифинге в Женеве.

По его словам, мировое сообщество никогда не сталкивалось с таким тяжёлым заболеванием, передаёт ТАСС.

Ранее глава по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже заявила, что организация находится в прямом контакте с властями России по вопросу вакцины от коронавируса. Она добавила, что РФ в целом имеет технические и научные возможности для создания эффективных и безопасных вакцин. Однако в организации не готовы сказать, соответствует ли препарат параметрам, чтобы использоваться по всему миру.

Президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов, писал NEWS.ru.