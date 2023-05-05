Востоковед указал возможный путь решения украинского кризиса Востоковед Лузянин назвал китайский план возможной основой урегулирования конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Китайский мирный план может стать основой будущего урегулирования конфликта на Украине, считает ученый-востоковед, профессор НИУ ВШЭ и МГИМО МИД России Сергей Лузянин. В беседе с «Радио 1» он высказал мнение, что на Западе есть попытки прислушаться к инициативам Пекина.

Ранее на встрече в Индии в рамках саммита ШОС министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил главе МИД России Сергею Лаврову о готовности вместе с Москвой урегулировать кризис на Украине.

Российско-китайский механизм партнерства способствует тому, чтобы решить этот важнейший вопрос, не ущемляя ни военных, ни политических не территориальных интересов России, — отметил российский эксперт.

Издание напоминает, что план КНР по урегулированию конфликта на Украине содержит 12 пунктов, в том числе призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Востоковед заметил, что реакция Запада на инициативы Китая постепенно меняется от категорического неприятия к попыткам прислушаться.

Позиция отдельных кругов США меняется. Видимо, запахло жареным. <...> Но это пока только реакция прессы. Официальных американских заявлений по поддержке китайского мирного плана нет, — подчеркнул Лузянин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал различия между мирными планами Пекина и Киева. По его словам, украинский проект отличается антироссийской риторикой.