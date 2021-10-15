Востоковед назвал справедливость и Ливан несовместимыми

Справедливость и Ближний Восток — вещи несовместимые, заявил востоковед Евгений Сатановский. Так он прокомментировал «ПолитЭксперту» обвинения в адрес судьи по делу о взрыве в Ливане.

Справедливость и Ливан — вообще вещи несовместимые, точно так же, как и справедливость и Ближний Восток. Это клубок ненавидящих друг друга религиозно-политических объединений, — сказал Сатановский.

Жители требовали отстранить главного судью по делу о взрыве в порту города в 2020 году Тарека Битара, а во время демонстрации началась стрельба. Сатановский добавил, что повод для конфликта может быть любой, а решают его насилием. Это, по словам политолога, «визитная карточка» региона.

Они всегда так его решают. Никакими другими способами в Ливане никто никогда не решает отношений... Этот мир так устроен, — заявил востоковед.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Бейруте погибли два человека, ранены 12. Армия оцепила район, начаты поиски стрелявших. Военнослужащие потребовали гражданских покинуть улицу на месте стрельбы и предупредили, что откроют огонь по любому человеку с оружием, которого увидят на дороге.