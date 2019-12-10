https://static.news.ru/photo/48e8f264-1b7a-11ea-853c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Восточный комитет немецкой экономики распространил заявление, в котором говорится о том, что санкции США против «Северного потока — 2» могут поставить под вопрос реализацию совместных проектов с Берлином по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

Американцы хотят продавать в Европу СПГ. Если усилится давление, нацеленное на конкурентов на рынке, энтузиазм по поводу совместных с США проектов может пропасть, — отметил председатель комитета Оливер Хермес.

Также он добавил, что санкции против газопровода принимаются США против воли европейских союзников.

Как ранее писал NEWS.ru, Франция выступает против экстерриториальных мер Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2» и подчёркивает преимущества проекта для всего Евросоюза.