«Вопрос времени»: в МВД Украины пригрозили разрушить Крымский мост Советник главы МВД Украины Андрусив пригрозил «обязательно» разрушить Крымский мост

Крымский мост в Керчи / Фото Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымский мост, соединяющий Россию с полуостровом через Керченский пролив, «обязательно будет разрушен, это только вопрос времени», заявил в интервью «24 каналу» советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. По его словам, у страны есть необходимое оружие, но для реализации планов ВСУ нужно продвинуться к побережью Азовского моря.

У нас для этого (уничтожения моста. — NEWS.ru) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. Могу сказать одно: Крымский мост обязательно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдёт, — сказал он.

В конце апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту при любой возможности. Он отметил, что с помощью моста РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.

В Кремле подобное заявление назвали анонсированием теракта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это требует правовой оценки и соответствующего наказания. Он заверил, что Крымский мост, как и все стратегические объекты России, обеспечивается всеми необходимыми мерами безопасности и предосторожности по линии профильных служб.

В Крыму призвали не принимать слова Данилова за чистую монету, так как в них нет «ничего, относящегося к практике». По словам зампредседателя Госсовета полуострова Владимира Бобкова, только на Украине доверить руководство столь серьёзной организацией, как СНБО, могли такому «необразованному дикобразу», как Алексей Данилов. Украина сегодня является проектом «анти-Россия», единственная цель которого заключается в разрушении чужого, добавил он.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, в случае ракетного удара по Крымскому мосту Киев будет стёрт с лица земли. Он считает, что если атака всё же состоится, то по центрам принятия решения будут нанесены сокрушительные удары, которых Украина раньше не испытывала. Однако эксперт отметил, что мост защищён средствами ПВО, а в преддверии праздника Дня Победы безопасность будет усилена.