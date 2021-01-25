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Вооружённый ножом человек напал на россиян в Стамбуле

16:33, 25 января 2021 108
Фото: Unsplash

Неизвестный напал на троих граждан России в Стамбуле. Преступник был вооружён ножом, россияне получили ранения.

В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает, передаёт РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет, — рассказал собеседник журналистов.

Нападавшим оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мужчины. Инцидент произошёл вечером 24 января в районе Бешикташ, нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Ранее в полицию Невского района Санкт-Петербурга поступила жалоба на 33-летнего местного жителя, который напал на женщину-врача в детской поликлинике из-за конфликта с медиком.

Пострадавшая женщина была госпитализирована. У неё диагностированы травмы головы и ожог глаза. В отношении нападавшего был составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство» и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела, писал NEWS.ru.

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