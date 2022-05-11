Володин: Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своём Telegram-канале, что США ищут пути вывоза зерна с Украины и уже загнали страну в долговые обязательства. По его словам, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины, в результате чего её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни, в то время как Байден хочет вывезти продовольствие, чтобы «снизить цены на ресурс».

Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку. <...> В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор, — подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что остановка поставок зерновых культур из России и Украины может спровоцировать массовый голод в африканских и ближневосточных странах. Доля РФ и Украины составляет около 30% мирового экспорта пшеницы, на кукурузу приходится 15%. При этом две трети поставок подсолнечного масла в мире также идут с Украины.

Ливан, Египет, Ливия и Йемен, импортирующие украинское и российское зерно, в случае прекращения поставок встретятся с проблемой массового голода. В этих странах могут подскочить цены на еду, в связи с чем она станет недоступной для миллионов людей. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что уже сейчас организации приходится расходовать запасы продовольствия, чтобы прокормить голодающих.