Война в Йемене. Сможет ли Россия вновь стать миротворцем

Президент России Владимир Путин своим указом от 30 ноября освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного посла в Йеменской Республике Владимира Дедушкина. Дедушкин пребывал послом в этой стране с самого начала конфликта, однако большую часть времени он находился сперва Москве, а затем в Эр-Рияде, куда вынуждено было переместиться признанное ООН правительство Йемена.

Очевидно, что конфликт в Йемене зашел в тупик, а у России сейчас появляется шанс начать играть более важную роль в йеменских событиях. Интерес к российскому участию, прежде всего в качестве медиатора, проявляют все без исключения противоборствующие стороны, как внутрийеменские, так и внешние игроки. Назначение новых кураторов этого процесса в российском МИД может придать дополнительный импульс для российских усилий на йеменском направлении.

Тем более, что продолжающаяся война приводит к огромному количеству жертв. При том, что йеменцы гибнут вне зависимости от уровня интенсивности боевых действий, а прежде всего от голода и эпидемий из-за продолжающейся блокады районов, которые контролируют хуситы из движения «Ансар Аллах» со стороны Саудовской Аравии и её союзников.

В свою очередь сама Саудовская Аравия давно распрощалась с надеждой завершить военную кампанию в Йемене в свою пользу и теперь для неё главное выйти из этой авантюры сохранив лицо.

Периферийный конфликт

Несмотря на понимание всеми сторонами отсутствия военного решения, конфликт в Йемене спустя 7 лет по-прежнему далек от своего завершения. Эксперты обычно называют его «периферийным», находящимся в тени сирийского и ливийского, которым уделяется гораздо больше внимания. Хотя в определенные периоды казалось, что шансы остановить войну в этой стране и прийти к компромиссу могут оказаться более высокие, чем в Сирии или Ливии, однако в итоге здесь так и не удалось даже установить ни одного полноценного перемирия. Вероятно, это вызвано лишь эпизодическим вниманием к событиям в Йемене со стороны международного сообщества и ведущих мировых столиц.

Согласно отчету ООН, обнародованному 1 декабря 2020 года, конфликт унес жизни 233 тысяч человек. Указывается, что около 100 тысяч — это жертвы непосредственно военных операций, а 133 тысячи — умершие от сопутствующих факторов, таких как голод и отсутствие медицинских услуг. Можно предположить, что это сильно заниженные данные, так как далеко не все трагические случаи попадают в статистику, которую ведет ООН, а альтернативных источников информации в Йемене нет. В Сирии, например, активно работают неправительственные организации.

Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Битва за Ходейду

На фронтах йеменской войны в последние месяцы случились во многом переломные события, которые окончательно свели на нет попытки признанного ООН правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади и его союзников из возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских государств добиться военной победы над хуситами.

В ноябре силы «Ансар Аллах» начали операцию по возвращению под контроль города Ходейда — единственного крупного порта северного Йемена, через который осуществлялась связь с внешним миром наиболее густонаселенных областей страны, контролируемых хуситами, включая и столицу Сану. Это случилось ровно через три года после того, как войска президента Хади при поддержке подразделений Судана и ОАЭ смогли занять большую часть Ходейды. Тогда, в декабре 2018 года, в Швеции были подписаны соглашения, предусматривающие вывод сил сторон из некоторых районов города для того, чтобы можно было начать доставку гуманитарной и иной помощи через порт. Однако договоренности не выполнялись, и гуманитарная обстановка в северных районах Йемена стала критической.

К настоящему моменту хуситы смогли добиться серьезных успехов, восстановив свои позиции во многих районах, прилегающих к порту. Попытки отрядов сторонников Хади («хадисты») перейти в контрнаступление наталкиваются на ответные атаки бойцов «Ансар Аллах», а бои за город продолжаются.

Однако ещё большие успехи сопутствовали хуситам в регионе Мариб. Эта провинция находится к востоку от столицы страны и всегда рассматривалась Саудовской Аравией и администрацией Хади как плацдарм для наступления на Сану. При том, что большинство племен этого региона были настроены враждебно к хуситам. Но и здесь последние могли изменить баланс сил в свою пользу и в последние два года последовательно отбирали территории этой провинции у своих противников, фактически взяв одноименную столицу этого региона в полукольцо.

Ещё одним направлением, где хуситы успешно продвигаются, тесня своих оппонентов, стала провинция Шабва — на южном фронте йеменской войны.

Таким образом после начала военной интервенции Саудовской Аравии и её союзников в Йемене в 2015 году инициатива окончательно перешла к хуситам. Воздушной и иной поддержки со стороны КСА оказывается недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

При этом важным фактором, который позволил движению «Ансар Аллах» перейти к активным действиям, стало недопонимание между ОАЭ и Саудовской Аравией.

Прежде, именно участие вооруженных сил Эмиратов в военных операциях обеспечивало успех силами коалиции. Однако ОАЭ склонны поддерживать выступающий за возрождение южно-йеменской государственности (в той или иной форме) «Южный переходный совет» (ЮПС), который опирается на широкий срез южно-йеменских сил, от бывших представителей НДРЙ (просоветского южно-йеменского государства, существовавшего в 60-90-х годах 20 века), до наследников местных султанатов, существовавших в регионах Адена, Лахджа и Хадрамаута под британским протекторатом до 60-х годов прошлого века.

В итоге ОАЭ вывели свои войска из Йемена, а поддерживаемые Абу-Даби вооруженные формирования ЮПС время от времени вступают в борьбу с силами Хади, при этом часто отказываясь от борьбы с хуситами. Неоднократные попытки объединить ЮПС и хадистов в рамках единого правительства обычно оказываются нежизнеспособны.

Кроме того, ОАЭ считает недопустимым ставку Саудовской Аравии на партию «Аль-Ислах», из сторонников которых состоит большинство формирований хадистов. По мнению Абу-Даби эта партия является исламистской и сотрудничает с иными силами, выступающими за свержение монархий Залива.

EPA/ТАСС

Хуситы и Иран

С другой стороны, не следует переоценивать военную помощь Ирана хуситам.

«Ансар Аллах» является сугубо йеменской организацией, возникшей без какого-либо участия Тегерана. Конечно, эта организация позаимствовала определенные пропагандистские элементы, которые используют Иран и «Хезболла». В то же время «Ансар Аллах» имеет собственную идеологию, опирающуюся на традиционную для Йемена религиозную школу зейдитов-хадавитов (от имени первого правителя независимого мусульманского Йемена 10 века зейдитского имама аль-Хади), которая имеет фундаментальные отличия как с распространенном в Иране шиизмом двунадесятников (имамизм), так и суннизмом.

Изначально хуситы выступали за сохранения в Йемене хадавитского зейдизма в изначальной форме и против навязывания под видом сближения зейдизма с суннизмом различных форм салафизма, выдавая его за «настоящий зейдизм» (например, это касается учения жившего в 19 веке йеменского богослова Мухаммада аль-Шаукани). В последствии «Ансар Аллах» превратились в широкий фронт различных йеменских сил, включая и йеменские суннитские движения.

Что касается военной помощи со стороны Ирана, то безусловно поставки в разобранном виде ракет и дронов, которые затем на подземных заводах собирают хуситы, приводят к резонансным атакам объектов в Саудовской Аравии. Но это не способно повлиять на обстановку «на земле».

Для Ирана «Ансар Аллах» важнее чем для хуситов Тегеран. Иранцы, используя свои союзнические отношения с хуситами, если и не выдают их успехи, а их у них последнее время достаточно, за свои собственные, то, по крайней мере, всячески демонстрируют свою причастность к победам «Ансар Аллах». В то же время эти победы с большой долей вероятности состоялись бы и без иранской поддержки. А сами хуситы не ведут войну по доверенности Ирана и будут решать вопросы воины и мира вне зависимости от того, какую позицию займет Тегеран. В связи с этим и вовлечение Ирана в переговорный процесс по Йемену будет скорее контрпродуктивным и лишь даст Тегерану дополнительные инструменты влияния, которые он может использовать отнюдь не только во имя установления мира.

EPA/ТАСС

Россия и Йемен

В отличие от Ирана, у России действительно есть шанс сыграть в Йемене роль посредника между конфликтующими сторонами, поддерживая инициативы региональных игроков — Кувейта, Катара и Омана.

Москва смогла сохранить отношения с хуситами несмотря на то, что после убийства в декабре 2017 года ими экс-президента Али Абдуллы Салеха — собственного союзника, с которым у российской стороны сложился высокий уровень доверия, связи РФ с «Ансар Аллах» несколько ослабли. А российская дипломатическая миссия, которую возглавлял временный поверенный, покинула йеменскую столицу, контролируемую хуситами, под предлогом безопасности. Тем не менее контакты между «Ансар Аллах» и Москвой по-прежнему сохраняются.

Также Россия смогла наладить взаимодействие и с Южным переходным советом. Чьи руководители также посещали российскую столицу.

Единственный игрок, с которым пока Россия не установила постоянный диалог, это движение «Аль-Ислах» (йеменское крыло организации «Братья-мусульмане», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на которое опирается президент Хади. Тем не менее, у «Аль-Ислах» и у хадистов позиции отнюдь не всегда совпадают, а «Аль-Ислах» может оказать гораздо более восприимчивым к компромиссным решениям.

Поэтому Москва могла бы содействовать переговорному процессу, например, организуя на собственных площадках неформальные встречи между представителями хуситов, ЮПС и «Аль-Ислах».

Российская сторона по-прежнему может продолжать проявлять интерес к созданию собственных военных баз в Йемене. Раннее экс-президент Салех до своей гибели указывал Москве, что готов поддержать российское военное присутствие в стране. С учетом того, что ситуация вокруг российской базы в Порт-Судан до конца не прояснилась и окончательного решения с суданской стороны так и не было объявлено, Москва может иметь ввиду Йемен в качестве альтернативного места расположения своей военно-морской базы в акватории Красного моря и Индийского океана.

Во времена СССР рассматривалась возможность создания военно-морской базы на острове Сокотра, где советский ВМФ проводил военные учения с участием морской пехоты. Однако, тогда база так и не была создана, так как в этом регионе, поблизости, уже находился полностью оборудованный пункт постоянного базирования советского флота на архипелаге Дахлак, в Эфиопии (ныне Эритрея). В 2009 году вновь было объявлено о том, что Москва намерена создать военнo-морскую базу на острове Сокотра, однако события арабской весны помешали этим планам.

Россия также бы хотела восстановить с Йеменом военно-техническое сотрудничество, прерванное гражданской войной в этой стране. В 2010 году СМИ сообщали, что Йемен заявил о готовности закупить у России военную технику на общую сумму более 1 млрд долларов, включая истребители МиГ-29 СМТ в количестве до 30 единиц, ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, танки Т-72М1, противотанковые комплексы «Корнет-Э», реактивные системы залпового огня «Смерч», боевые машины пехоты БМП-3. В 2013–2014 годах уже после революции в стране планы подобных закупок были подтверждены новым йеменским руководством. К тому моменту Рособоронэкспорт предполагал осуществить заказ до конца 2021 года. Однако, ввиду действующего с 2015 года оружейного эмбарго, эти контракты были заморожены.