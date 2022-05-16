Военный эксперт рассказал, где идут самые серьёзные бои на Украине Военный эксперт Баранец: самые серьёзные бои на Украине идут на направлении Изюм — Славянск

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото РИА Новости

Самые серьёзные бои на Украине сейчас идут на направлении Изюм — Славянск, сообщил военный эксперт Виктор Баранец в разговоре с «Радио 1». Российская армия стремится полностью окружить противника, а ВСУ пытаются этого не допустить.

На Изюмо-Славянском направлении идут очень жестокие бои, потому что на этом направлении наши войска стремятся замкнуть так называемый котёл. Украинцы понимают, что им будет худо, и им очень не хочется вариться в этом котле, поэтому они, образно говоря, упёрлись рогом, — сказал Баранец.

Он отметил, что активные бои идут и на южном фланге, где группировка российских войск пытается встретиться с северной группой и создать гигантский донецкий котёл.

12 мая первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что увеличение сроков военной операции не изменит её ход и не остановит Россию в достижении задач. Затянуться она может, по его мнению, из-за стран Запада.

До этого, 10 мая, президент США Джо Байден предположил, что у главы российского государства Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся на Украине ситуации. По словам американского лидера, такой вариант вызывает у него обеспокоенность. Он выдвинул версию о том, что Путин, возможно, ждал разделения НАТО и Евросоюза, но ничего подобного не произошло.