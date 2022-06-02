Военный эксперт рассказал о неприятной особенности HIMARS Фельгенгауэр заявил, что HIMARS могут применяться против «Смерчей»

Фото: US Army

Реактивная система залпового огня HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США поставит Украине, смогут точно поражать российские объекты, заявил военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его мнению, американские установки способны выигрывать контрбатарейную борьбу у российских аналогов.

HIMARS отличаются от российского «Смерча» более высокой точностью. Эта система прибавит точности ударам ВСУ по российским военным объектам, — заявил эксперт.

Но есть и хорошая новость — по Подмосковью они не ударят, считает Фельгенгауэр; поскольку США собираются поставлять Украине ракеты дальностью до 80 км. Реальная их дальность, с условием размещения не на передовой, а в тылу, составит 50-60 км. Но обольщаться не стоит, отметил эксперт.

В дальнейшем, когда ВСУ освоит эти системы, американцы могут подогнать и более дальнобойные боеприпасы, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, чтио США не будут технически регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставят Киеву.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и политический аналитик Константин Сивков непонимает истерику, связанную с поставками этой РСЗО Украине. Он напомнил, что у HIMARS в нынешней комплектации дальность стрельбы фактически составит до 40 километров, боевая часть — около 100 кг. Сивков напомнил, что у Украины уже есть системы, намного превосходящие HIMARS, это РСЗО «Смерч», с дальностью стрельбы в 70 километров и боевой частью в 250 кг.