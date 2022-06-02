Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США поставит Украине, смогут точно поражать российские объекты, заявил военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его мнению, американские установки способны выигрывать контрбатарейную борьбу у российских аналогов.
HIMARS отличаются от российского «Смерча» более высокой точностью. Эта система прибавит точности ударам ВСУ по российским военным объектам, — заявил эксперт.
Но есть и хорошая новость — по Подмосковью они не ударят, считает Фельгенгауэр; поскольку США собираются поставлять Украине ракеты дальностью до 80 км. Реальная их дальность, с условием размещения не на передовой, а в тылу, составит 50-60 км. Но обольщаться не стоит, отметил эксперт.
В дальнейшем, когда ВСУ освоит эти системы, американцы могут подогнать и более дальнобойные боеприпасы, — резюмировал он.
Ранее сообщалось, чтио США не будут технически регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставят Киеву.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и политический аналитик Константин Сивков непонимает истерику, связанную с поставками этой РСЗО Украине. Он напомнил, что у HIMARS в нынешней комплектации дальность стрельбы фактически составит до 40 километров, боевая часть — около 100 кг. Сивков напомнил, что у Украины уже есть системы, намного превосходящие HIMARS, это РСЗО «Смерч», с дальностью стрельбы в 70 километров и боевой частью в 250 кг.