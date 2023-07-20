Военный эксперт рассказал, как Киев может втянуть НАТО в конфликт с Россией Военный эксперт Кнутов: Киев может устроить провокации с судами из стран НАТО в Одессе

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Согласно заявлению Минобороны России, с 20 июля любые корабли, следующие в Одессу, будут рассматриваться Москвой как возможные доставщики военных грузов, а следовательно, как потенциальные цели для российских военных, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в связи с закрытием этого черноморского коридора Киев может устроить провокации с судами из стран НАТО.

Он попытается привлечь какое-то количество иностранных кораблей в порты Одессы или Николаева, чтобы и дальше якобы оказывать гуманитарную помощь. Цель этой провокации — вынудить Россию ударить по этим судам и тем самым спровоцировать Североатлантический альянс на прямое вмешательство в военные действия, — подчеркнул эксперт.

Между тем, как сообщает издание, представители страховых компаний заявили, что в сложившейся ситуации ни один здравомыслящий судовладелец не отправит свои корабли в одесские порты без гарантий безопасности. В США и Турции заявили, что не готовы обеспечивать какие-либо меры поддержки судам, которые решатся на подобное путешествие.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Адам Ходж уже заявил, что российские силы могут в скором времени атаковать гражданские суда в Черном море и возложить ответственность за это на Украину. Ходж утверждает, что Москва уже заложила морские мины на подходы к украинским портам.