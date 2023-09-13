Военный эксперт оценил необходимость участия КНР и КНДР в спецоперации Военный эксперт Кедми: Россия достигнет целей СВО без помощи КНР и КНДР

Фото: МО РФ

Россия сможет достичь целей специальной военной операции (СВО) на Украине без помощи со стороны китайских и северокорейских войск, уверен израильский военно-политический эксперт Яков Кедми. В разговоре с ИА SM.News он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ действуют в зоне спецоперации самостоятельно. Эксперт отметил, что даже Белоруссия помогает только обезопасить свои границы, через которые можно легко попасть в Россию.

Если речь не идет о мировой войне, и я надеюсь, что ее не будет, с военной точки зрения Россия не нуждается в войсках ни корейских, ни китайских, никаких. Даже белорусские войска не принимают участия в этой операции. Все сотрудничество с Белоруссией — это для того, чтобы обезопасить западный участок, — пояснил Кедми.

По словам эксперта, межгосударственные отношения России с ближайшими союзниками КНР и КНДР укрепляются. Кедми подчеркнул, что развиваются связи в областях военной науки и создания вооружения. Он напомнил, что это в том числе было оговорено с китайскими представителями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что взаимоотношения между Россией и КНДР подразумевают диалог и взаимодействие в чувствительных областях. По словам представителя Кремля, Россия и КНДР будут строить отношения без оглядки на третьи страны.