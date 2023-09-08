Военный эксперт оценил эффективность Starlink для ВСУ Эксперт Дандыкин: Starlink — важный элемент боевой готовности киевского режима

Система спутниковой связи Starlink, созданная американским миллиардером Илоном Маском, очень поддержала вооруженные силы Украины, сказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что сегодня ВСУ используют эти системы для координации боевых усилий и управления подразделениями и беспилотниками.

Это очень важный элемент боевой готовности формирований киевского режима. Наличие у Киева систем Илона Маска особенно сильно сказывалось на ходе боевых действий в начале СВО, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что на настоящий момент армии Украины сложнее использовать Starlink для получения преимущества на поле боя, так как Россия успешно противодействует системам и выводит их из строя. Он напомнил, что российские силы во время боев за Красный Лиман даже захватили целый Starlink.

Ранее Маск опроверг информацию о том, что он отключил спутники Starlink, чтобы предотвратить диверсионную атаку ВСУ на российский флот в Крыму. По словам бизнесмена, системы в этом регионе изначально не работали. Он также пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию. До этого сообщалось, что Маск помешал украинской армии атаковать морские базы России в Крыму и лишил украинских военных доступа к спутникам.