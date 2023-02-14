Военный эксперт назвал преимущества индийско-российской ракеты BrahMos Военный эксперт Дандыкин назвал скорость одним из преимуществ ракеты BrahMos

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Системы вооружения Brahmos

Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования BrahMos, которые совместно разрабатываются Россией и Индией, имеют ряд преимуществ перед большинством ракет такого типа, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что BrahMos обладают высокой скоростью и дальностью.

Например, американские Harpoon имеют меньшую дальность, а ракеты Tomahawk — дозвуковую скорость. BrahMos в своем классе одни из лучших ракет, поэтому индусы относятся к ним очень щепетильно, — пояснил эксперт.

BrahMos также станут легче — масса одной ракеты уменьшилась вдвое и будет составлять 1330 кг. По мнению эксперта, благодаря этому можно увеличить количество ракет на самолете.

Дандыкин рассказал, что BrahMos создаются с использованием российских технологий, но разрабатываются исключительно для Индии. Уже сейчас новая разработка применяется в наземном, воздушном и корабельном варианте.

BrahMos — национальная гордость Индии. Страна искала, с кем можно поработать над проектом, Россия пошла навстречу. Так BrahMos стал одним из самых знаковых продуктов совместной деятельности Москвы и Нью-Дели, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Россия рассчитывает в ближайшее время запустить в Индии производство ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых пехотных машин «Бумеранг», а также беспилотников. Руководство «Рособоронэкспорта» консультируется с властями Индии по этому вопросу.