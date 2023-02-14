Названа еще одна страна, куда Россия зайдет со своим оружием «Рособоронэкспорт»: Россия планирует производить оружие в Индии, сейчас ведутся переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия рассчитывает в ближайшее время запустить в Индии производство ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых пехотных машин «Бумеранг», а также беспилотников, заявил ТАСС глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, сейчас руководство компании консультируется с властями Индии по этому вопросу. Несколько образцов российской военной техники будут представлены на форуме Aero India 2023.

«Рособоронэкспорт» ведет технические консультации по этому вопросу. ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2КМ» представлены на выставке Aero India 2023, — сказал Михеев.

Ранее Россия уже сотрудничала с Индией в производстве оружия — в ходе форума Aero India 2021 власти заключали контракты на производство «Панцирей», «Торов» и «Бумерангов», а также вспомогательных электроустановок для танков Т-72 и Т-90.

Ранее военный журналист Игорь Коротченко предположил, что российский военный экспорт не пострадает от санкций, Россия по-прежнему остается надежным и стабильным поставщиком, занимая второе место в мире по поставкам вооружений после США. В американских СМИ писали, что объем внешних продаж российского оружия в 2022 году составит 10,8 млрд долларов, что на 26% ниже, чем годом ранее. Доля российского военного экспорта в мире снизилась с 24% до 19%. Главными рынками сбыта для России остаются Индия, Китай, Египет и Алжир.