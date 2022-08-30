Военкор оценил ущерб российскому военному экспорту от санкций Военкор Коротченко: санкции не нанесут ущерб военному экспорту России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМПТ-72 «Терминатор-2» и танк Т-90МС

Российскому военному экспорту не будет нанесен ущерб от санкций, заявил разговоре с «Экономикой сегодня» военный журналист Игорь Коротченко. По его словам, оценки американских военно-технических изданий всегда ангажированы, ведь Россия остается главным конкурентом США, занимая второе место в мире по поставкам вооружений.

Речь идет о странах, желающих быть суверенными и независимыми. Западные военные поставки являются для них петлей на шее. В любой момент США и их союзники могут ввести санкции...<...> Российские поставки политически никак не обосновываются, и все в мире знают, что Москва — это надежный и стабильный поставщик, — объяснил Коротченко.

В американских СМИ писали, что объем внешних продаж российского оружия в 2022 году составит 10,8 млрд долларов, что на 26% ниже, чем годом ранее. Доля российского военного экспорта в мире снизилась с 24% до 19%. Главными рынками сбыта для нашей страны остаются Индия, Китай, Египет и Алжир.

Пентагон оценил запасы оружия в США после помощи Украине. Представитель Пентагона заявил, что Штаты не испытывают дефицита вооружения из-за военной помощи Украине. Он подчеркнул, что оружия в США хватает и для того, чтобы проводить военные тренировки, и для того, чтобы самостоятельно проводить военные операции, если это когда-нибудь потребуется.