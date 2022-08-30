Пентагон оценил запасы оружия в США после помощи Украине Пентагон: США не испытывают нехватки оружия из-за военной помощи Украине

Фото: Julia Muller/U.S. Coast Guard

Соединенные Штаты не испытывают дефицита оружия из-за военной помощи Украине, сообщил в ходе брифинга высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, власти США предварительно оценили готовность предоставить вооружение с учетом собственных потребностей.

Каждый раз, когда мы разрабатываем одну из таких директив, мы учитываем нашу готовность, прежде чем принимать решение. И поэтому я могу заверить вас, что <...> мы смогли предоставить то, что мы предоставили, и по-прежнему поддерживать нашу боеготовность как вооруженных сил, — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что оружия в США хватает и для того, чтобы проводить военные тренировки, и для того, чтобы самостоятельно проводить военные операции, если это когда-нибудь потребуется.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона писала, что военное руководство США насторожилось, так как запасы американского оружия истощаются из-за поставок военной помощи Украине. Отмечалось, что Киеву в рамках помощи были поставлены тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. Источники рассказали журналистам, что боеприпасы поступали на Украину непосредственно из запасов США.