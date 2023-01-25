Военный эксперт назвал оружие, способное предотвратить удары ВСУ по Москве Военный эксперт: предотвратить удары ВСУ по Москве могут комплексы «Бук» и «Панцирь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный историк, директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что Россия может предотвратить удары ВСУ по Москве с помощью систем ПВО, а также комплексов С-300 и С-400, «Бук-М2», «Бук-М3», «Панцирь-С1». По словам специалиста, Украина может попытаться атаковать столицу РФ дронами «Кулон» — копией «Герани-2».

Историк уточнил, что дальность полета такого беспилотника составляет порядка тысячи километров, что позволяет атаковать российские города, расположенные в глубоком тылу.

Как воздушные цели они [дроны] большой трудности для наших зенитных ракетных систем не представляют, но грамотное использование их маневренных характеристик, могут создать нам ряд проблем, — заключил он.

Ранее военный эксперт, ветеран кампании в Афганистане Анатолий Матвийчук заявил, что группировка ВСУ на Запорожском направлении создается в расчете на готовящиеся поставки иностранного вооружения и техники. По его словам, эта группа должна будет проводить наступательные действия и выполнять оперативные задачи в Запорожье, однако российские оборонительные соединения и формирования смогут остановить любое наступление на этом направлении.