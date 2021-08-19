Военные США эвакуировали из Кабула несколько тысяч человек

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вместе с людьми, которые падали с крыльев и стоек шасси военно-транспортных самолётов в аэропорту Кабула, разбились западные ценности. Её слова приводит «Комсомольская правда».

Она напомнила, что тысячи афганцев поверили Западу и работали на западное сообщество внутри Афганистана, но как только дело дошло до проявления солидарности, то люди увидели, как афганцы погибают в своей...