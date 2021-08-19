Военные США эвакуировали из Кабула несколько тысяч человек

Военно-транспортная авиация США при поддержке наземных сил смогла вывезти из Кабула порядка семи тысяч человек. Об этом сообщил генерал армии США Хенк Тейлор во время брифинга в Пентагоне.
Операция по эвакуации людей из воздушной гавани началась 14 августа.
С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около семи тысяч человек, — отметил генерал.
Тейлор подчеркнул, что за прошедшие сутки из столицы Афганистана вылетели 12 самолётов с двумя тысячами людей на борту.
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся на аэродроме Кабула до тех пор, пока не будут эвакуированы все американские граждане. Изначально планировалось, что военный контингент США покинет Афганистан до 31 августа. На данный момент на территории страны находятся порядка 14 тысяч американцев и более 50 тысяч афганцев, которым Белый дом планирует помочь.