Военные самолеты обстреляли колонну грузовиков на границе Сирии и Ирака

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Военные самолеты обстреляли колонну грузовиков на границе Сирии и Ирака, сообщает Al Hadath. В результате ЧП есть пострадавшие.

Колонна состояла из 25 грузовиков. По информации телеканала, автомобили проезжали группами: первая смогла пересечь пропускной пункт, а вторая попала под огонь.

Al Arabiya пишет, изначально грузовики следовали из Ирана и перевозили оружие. Al Mayadeen в свою очередь сообщает, что в автомобилях было продовольствие — мука и рис.

На этой неделе из Ирака прибыли как минимум два подобных конвоя, которые выгрузили свой груз в городе Аль-Маядин, предполагая, что «передовое вооружение» было передано лояльным Тегерану группировкам, — сказал директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

В начале января Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара Израиля, в результате атаки двое сирийских военных погибли, еще двое получили ранения. По данным Минобороны страны, израильская армия атаковала аэропорт и его окрестности со стороны северо-востока Тивериадского озера.

Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удары по югу Дамаска. Перед этим агентство SANA также сообщало, что сирийская ПВО отражает атаку, в небе над столицей были слышны взрывы.