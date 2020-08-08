СМИ: военные открыли огонь для разгона протестующих в Бейруте

https://static.news.ru/photo/7d1598fe-d997-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона протестующих. Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ.

О стрельбе сообщили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Однако охрана парламента Ливана опровергла информацию, сообщает телеканал LBCI News.

Обвинения в стрельбе боевыми патронами выглядят очень подозрительно. Мы подчёркиваем, что наша задача — защита здания парламента, — приводит телеканал заявление охраны.

Ранее стало известно, что демонстранты заняли здание министерства иностранных дел. По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Столкновения митингующих с силовиками в Бейруте начались 8 августа. Протестующие начали бросать в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом.

На месте столкновений работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны. Уже известно о 120 пострадавших.

Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.