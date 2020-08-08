СМИ: военные открыли огонь для разгона протестующих в Бейруте

Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона протестующих. Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ.
О стрельбе сообщили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Однако охрана парламента Ливана опровергла информацию,
Обвинения в стрельбе боевыми патронами выглядят очень подозрительно. Мы подчёркиваем, что наша задача — защита здания парламента, — приводит телеканал заявление охраны.
Ранее стало известно, что демонстранты заняли здание министерства иностранных дел. По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства
Столкновения митингующих с силовиками в Бейруте начались 8 августа. Протестующие начали бросать в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом.
На месте столкновений работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны. Уже известно о 120 пострадавших.
Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже
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