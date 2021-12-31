Неизвестные обстреляли американскую базу в Сирии

Неизвестные обстреляли в провинции Эль-Хасаке американскую военную базу. Об обстреле базы сообщило сирийское государственное агентство телерадиовещания.
Незаконная военная база США в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке подверглась миномётному обстрелу,
За время проведения военной операции в Сирии российские беспилотники «Орион» выполнили более 40 вылетов для нанесения ударов по террористам. Российские военные с 2019 года
Ранее 9-летняя жительница сирийской Латакии Иман Али получила в канун Нового года письмо от президента России Владимира Путина. Его передали военнослужащие группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.