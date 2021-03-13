Военные атташе из 50 стран вакцинировались «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/8da2a654-84ae-11eb-a63d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Александр Кшимовский сообщил, что военные атташе из 50 стран и члены их семей сделали прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий «Спутником V» с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров, — сказал Кшимовский в эфире телеканала «Звезда».

В российских вооружённых силах также ведётся массовая прививочная кампания с применением «Спутника V». По состоянию на 13 марта вакцинировались чуть менее 390 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что среди военнослужащих уровень распространения коронавируса самый низкий в РФ.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале отдельных испытаний «Спутника V» на людях с онкологическими заболеваниями, передавал NEWS.ru.