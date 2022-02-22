Военнослужащий ЛНР погиб под миномётным огнём ВСУ в Донбассе

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Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб при миномётном обстреле населённого пункта Желобок со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале.

С направления населённого пункта Новотошковское вооружённые формирования Украины открыли огонь из миномёта 82 мм, выпустив шесть мин, СПГ-9 — три выстрела, стрелкового оружия в направлении населённого пункта Желобок, — говорится в сообщении.

Как отмечается, днём подразделения ВСУ открыли огонь по позициям защитников Донбасса. Обстрел производился из 82-миллиметрового миномёта, станкового противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.

Накануне военнослужащий и мирный житель погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в посёлке шахты «Трудовская». Среди военнослужащих ещё один получил тяжёлые ранения, двое контужены.

В самопровозглашённой Луганской народной республике ранее двое мирных граждан погибли в результате атаки украинских военных. При этом среди ополченцев о потерях не сообщается.