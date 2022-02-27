Военная операция России на Украине. Онлайн

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры. NEWS.ru следил за ходом спецоперации. Хронология первого, второго, третьего и четвертого дня — в нашем материале.

За минувшую ночь стало известно, что Турция официально подтвердила закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей Украины и России. Исключение будет сделано лишь для возвращения в порт основной стоянки. В то же время «Большая семёрка» не признает изменений статус-кво, возникших из-за военной операции России по демилитаризации на Украине. Совбез ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине.

Международный уголовный суд ООН в Гааге подтвердил, что получено заявление Украины о возбуждении дела против России о геноциде. Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Москва.

На самой Украине мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, как договорился с российскими военными о совместном с местной полицией патрулировании улиц. По его словам, на телефон дежурной части поступил звонок, в котором командир батальона российских войск предложил начать переговоры, чтобы избежать штурма города «со всеми последствиями».

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович объявил, что российские войска взяли под контроль Бердянск в Запорожской области. Это подтверждается сообщением официального представителя Минобороны РФ генерал-майором Игорем Конашенковым. За прошедшие сутки Вооружённые силы РФ блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «высоко оценил храбрость украинского народа» и «лидерство» президента Украины Владимира Зеленского. Он также пообещал сделать всё возможное для военной помощи Киеву. С ним солидарна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе. Также Евросоюз готов принять беженцев с Украины. А глава российской делегации на климатической конференции ООН Олег Анисимов на встрече экспертов принёс извинения за события на Украине. Он сделал это во время онлайн-форума с участием представителей 195 стран.

На этом фоне не унывает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия не одинока в сегодняшнем мире, у неё по-прежнему есть друзья, считает она и назвала Китай одним из них. Впрочем, к списку этих друзей можно добавить Мьянму. Правительство Мьянмы поддерживает проведение российской военной спецоперации на Украине, заявил официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун. Как отметил генерал, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Кроме того, являясь великой державой, она обеспечивает равновесие мировых сил.