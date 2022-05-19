Военкор Стешин: замкомандира «Азова» Калина сдался в плен

Фото Министерство обороны РФ/РИА Новости

Заместитель командира националистического батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен, сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его словам, это произошло накануне около 21:00.

Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины, — написал Стешин.

Ранее в Telegram-канале штаба теробороны ДНР появилась информация, что с территории комбината «Азовсталь» вышли и сдались в плен около тысячи украинских военных. Как уточнили позднее в Минобороны России, за сутки с комбината вышли и сдались в плен Вооружённым силам РФ 694 украинских солдата, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая подняли белый флаг 959 военных ВСУ и нацбатальонов, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска.

Впоследствии командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о сдаче в плен ещё 785 украинских военных с «Азовстали», а Минобороны России опубликовало первое видео со сдавшимися в плен, которые проходят лечение в больнице в ДНР. Отмечается, что пленные довольны тем, как с ними обращаются.