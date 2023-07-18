Военэксперт рассказал, чем закончится танковое наступление ВСУ в Запорожье Военэксперт Матвийчук предрек разгром танкового наступления ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Украинские военные несут самые большие потери на Запорожском направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ВС России обладают всеми средствами для отражения танкового наступления ВСУ, которое, предположительно, началось в районе населенного пункта Работино.

Запорожье — кратчайший путь до сухопутной дороги в Крым. Думаю, что руководство Украины, а может и западные кураторы, требуют пробить нашу глубокоэшелонированную оборону. Но у наших там современные противотанковые средства, они отбивали по 18–20 атак в сутки и эту отразят. Не надо забывать про наши ВКС, про штурмовики [Су-25] и вертолеты армейской авиации, — заявил Матвийчук.

Военэксперт добавил, что ВСУ, насколько ему известно, уменьшили количество западной техники на данном направлении. Матвийчук предположил, что Киев либо решил беречь иностранную технику, либо она вся уже выбита и теперь противнику попросту нечего бросать в бой.

В конце июня военный эксперт Василий Дандыкин не исключил, что Украина стала реже применять западную технику на поле боя по просьбе спонсоров. По его словам, фото с подбитыми танками Leopard и снимки с горящими БТР Bradley ударили по репутации оборонной промышленности стран Запада.

Ранее появились кадры работы российских артиллеристов по танку ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Удары по украинской боевой машине были нанесены прямо во время ее ремонта.