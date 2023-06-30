Военэксперт объяснил, зачем Украина стала экономить западные танки Военэксперт Дандыкин: ВСУ экономят западные танки по просьбе спонсоров и для новых атак

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить полученную от Запада бронетехнику по просьбе спонсоров, а также из-за планов атаковать на других направлениях, рассказал NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, фото уничтоженных Leopard, Bradley и AMX ударили по репутации оборонной промышленности ФРГ, США и Франции.

Две причины. Первая — просьба спонсоров, чтобы не было таких фото, которые были вначале наступления ВСУ — с подбитыми Leopard, Bradley и AMX: хорошо они горели в первые дни. Вторая — ВСУ берегут оставшуюся часть для активизации на других направлениях, скорее всего, на Южно-Донецком, где ВСУ пытаются прорваться в сторону Мелитополя, — сказал Дандыкин.

По его мнению, ожидания, связанные с иностранными машинами, опечалили Киев и ударили по престижу ВПК Германии, Франции и США.

Американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на разговоры с бойцами ВСУ, сообщила, что Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций. Как утверждает издание, вместо этого ВСУ стараются наносить точечные удары. Решение было принято после жесткого сопротивления со стороны Вооруженных сил России.