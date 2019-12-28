В Лондоне во время дорогостоящего ремонта в штаб-квартире разведки MI6, которым занималась крупнейшая в Великобритании компания, были потеряны «чувствительные» документы, описывающие планировку здания.
Они показывали планировку здания и, в частности, местонахождение сигнализации и других систем безопасности. Эти документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов, — цитирует источник The Sun.
CNN сообщает, что потерянные документы принадлежали не британским властям, а подрядчику.
Затем некоторые документы были найдены в здании, остальные бумаги не были обнаружены.
Как ранее писал NEWS.ru, Борис Лахметкин, занимающийся коллекционированием раритетных автомобилей, усомнился в краже лимузина Сталина. Информация об исчезновении из гаража ЗИС-115, на котором ездил советский вождь, появилась в Сети.
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