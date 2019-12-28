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За минувшие двое суток от аномального холода в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 28 человек. Об этом сообщает телеканал «Ньюс18».

За минувшие двое суток от аномального холода в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 28 человек. Об этом сообщает телеканал «Ньюс18». При этом СМИ отмечают, что от правительства данных о погибших не...