Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лондоне во время дорогостоящего ремонта в штаб-квартире разведки MI6, которым занималась крупнейшая в Великобритании компания, были потеряны «чувствительные» документы, описывающие планировку здания.

Они показывали планировку здания и, в частности, местонахождение сигнализации и других систем безопасности. Эти документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов, — цитирует источник The Sun.

CNN сообщает, что потерянные документы принадлежали не британским властям, а подрядчику.

Затем некоторые документы были найдены в здании, остальные бумаги не были обнаружены.

Как ранее писал NEWS.ru, Борис Лахметкин, занимающийся коллекционированием раритетных автомобилей, усомнился в краже лимузина Сталина. Информация об исчезновении из гаража ЗИС-115, на котором ездил советский вождь, появилась в Сети.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях