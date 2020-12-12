Во имя Израиля: Трамп развязал войну на севере Африки

Дипломатическая сделка между Израилем и Марокко, а также решение США признать суверенитет марокканских властей над Западной Сахарой вызвали гнев борцов за независимость от Рабата. Власти Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), а также Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) объявили о намерении продолжать вооружённую борьбу до тех пор, пока Марокко не откажется от своих претензий. Но, судя по всему, новые друзья королевства были готовы к такому развитию событий.

О том, что сахарские вооружённые силы (ВС) продолжат боевые действия вплоть до капитуляции армии Марокко, заявил глава МИД САДР Мухаммед Салем Ульд Салек.

Боевые действия будут продолжаться до полного вывода марокканских оккупационных войск, — подчеркнул Ульд Салек. — Решение американцев является незаконным. Международное сообщество не признаёт и не будет признавать никакого суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Так он прокомментировал заявление США о начале процесса восстановления дипломатических, экономических и транспортных связей между Израилем и Марокко, а также одностороннюю декларацию американского руководства о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Выступлению министра предшествовало совместное заявление властей САДР и Фронта ПОЛИСАРИО.

Это решение было принято в то время, когда Марокко только что подорвало соглашение о прекращении огня после своей очевидной агрессии против сахарского народа, совершённой 13 ноября, — отмечается в заявлении. — Занятая Дональдом Трампом позиция представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН, резолюций международной законности, справедливости и международных организаций.

Правительство САДР и Фронт ПОЛИСАРИО также обращают внимание на то, что политика администрации президента Дональда Трампа представляет собой удар по Африканскому союзу, его основополагающему уставу и резолюциям, особенно недавней, которая призывала «к справедливому и прочному урегулированию спора между двумя странами — членами организации».

Дональд Трамп Oliver Contreras/Global Look Press

Не исключено, что конфликт между борцами за независимость Западной Сахары и Рабатом сейчас войдёт в новую фазу. Ситуация в регионе представляла собой предмет спора на протяжении нескольких десятилетий, однако как международные организации, так и США старались занимать нейтральную позицию. Нынешнее решение Трампа признать суверенитет Западной Сахары означает прекращение политики нейтралитета, констатирует Wall Street Journal.

Это проблема, которая требует внимания, требует решения и перехода от нагревания к слабому кипению. Трамп только что расшевелил огонь, — уверена независимый эксперт Ханна Рэй Армстронг.

Эти опасения усиливаются тем, что Белый дом, как сообщается , уведомил конгресс о возможной продаже Марокко беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточных управляемых вооружений. Примерная оценка суммы этой сделки — $1 млрд. Официальные лица, знакомые с содержанием этого уведомления, утверждают, что в списке на продажу фигурируют, к примеру, четыре разведывательных БПЛА MQ-9B SeaGuardian, управляемые ракеты Hellfire и управляемые авиационные бомбы Paveway и JDAM.

Риски военной эскалации в Западной Сахаре существенно возросли в середине прошлого месяца, когда пограничные действия Марокко вызвали гнев правительства САДР и Фронта ПОЛИСАРИО, объявивших впоследствии о разрыве режима прекращения огня, который действовал с 1990-х годов. Оружейная сделка между Вашингтоном и Рабатом только усиливает сомнения в том, что столкновения прекратятся. Вероятно, решать эту проблему придётся уже новой президентской администрации США.