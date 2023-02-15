Во Франции забили тревогу из-за пустеющих складов с боеприпасами Le Figaro: армия во Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов из-за помощи Украине

Фото: Aurelien Morissard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французские военные испытывают дефицит боеприпасов из-за помощи Украине, пишет газета Le Figaro со ссылкой на депутата Национального собрания Жюльена Ранкуля. Парламентарий совместно с Венсаном Брю из партии «Демократическое движение» подготовили доклад о состоянии резервов боеприпасов в ВС республики, в котором озвучили свои опасения о возможных разногласиях в вопросе поддержки Киева на фоне снижения боеприпасов в странах Европы.

Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм. В отчете депутатов приводятся аргументы в пользу переоценки запасов вооружений с учетом возможности крупного столкновения, — сказано в публикации.

Брю также призвал восстановить арсеналы и отказаться от минимизации запасов ради экономии. Представители военной промышленности Франции пожаловались, что производство боеприпасов ограничено из-за «логики мирного времени».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс начал готовиться к конфликту на Украине еще в 2014 году. По его словам, столкновения между Россией и Украиной начались еще тогда и Альянс стал увеличивать численность сил, а также количество проводимых учений.