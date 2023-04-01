Во Франции высказались против войны с Россией Общественный деятель Сорлин: французы выступают против втягивания страны в войну с Россией

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Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эммануэль Жильбер Сорлин заявил, что граждане Франции выступают против поставок оружия Украине и не хотят втягиваться в конфликт с Россией, передает ТАСС. Он добавил, что французы, как и другие народы Европы, находятся в заложниках у собственных правительств. Он отметил, что во Франции прекрасно помнят о связях с Россией и знают свою историю и культуру.

Французский народ не хотел и не хочет этой войны, хочет мира с Россией и, как и большинство европейских народов, находится буквально в заложниках у решений своего правительства, а в большей степени — решений правительства США, — сказал Жильбер Сорлин.

Он подчеркнул, что истинные цели Запада в том, чтобы «разрушить Россию», а война ведется против русского народа и его истории и культуры.

Ранее бывший журналист Fox News и ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией, поскольку обе державы представляют угрозу для Белого дома. Моррис указал, что такое поведение характерно для стран, теряющих власть, и подчеркнул, что влияние США быстро ослабевает.