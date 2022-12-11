Во Франции предупредили о возможных ударах Украины по параду в Москве 9 мая Французский генерал Яковлефф предупредил о возможных ударах Украины по параду ВС РФ 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский отставной генерал Иностранного легиона Мишель Яковлефф заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести ракетные удары по военным парадам 9 мая в России. В эфире телеканала LCI он подчеркнул, что одна из ключевых задач Украины — пошатнуть авторитет президента России Владимира Путина, и атаки в День Победы могут иметь символическое значение.

Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов, — поделился мнением Яковлефф.

Яковлефф ранее заявлял, что против российских войск на территории Украины должны сражаться солдаты НАТО. Он объяснил свою инициативу тем, что украинских военнослужащих долго обучать работе с поставляемым вооружением, поэтому управлять им должны американские, французские или голландские военные.

В ответ на это журналист Арно Флорак заявил, что возможная реализация идеи французского генерала отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа. Саму идею он назвал «удивительной» и указал на неоднозначность ситуации.