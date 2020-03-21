https://static.news.ru/photo/ad022556-6c63-11ea-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/Global Look Press

Французский Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) объявил о начале клинического исследования для оценки четырёх экспериментальных способов лечения COVID-19. В нём примут участие около 800 французских пациентов в тяжёлой форме заболевания коронавирусом.

Исследование будет вестись под руководством инфекциониста службы инфекционных и тропических болезней лионского госпиталя Круа-Русс Флоранс Адер.

Значительная сила этого исследования в его «адаптивном» характере. Это означает, что очень быстро неэффективные экспериментальные лечения могут быть прекращены и заменены другими молекулами, которые появятся в ходе исследования. То есть мы сможем реагировать в реальном времени, — приводятся в публикации на сайте института слова Адер.

Речь идёт о европейском проекте, получившем название Discovery. Предполагается, что в целом проект охватит до 3200 европейских пациентов из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Люксембурга, Нидерландов и, возможно, других стран ЕС.

Ранее французские медики начали выяснять, эффективен ли препарат «Хлорохин», используемый для лечения малярии, против коронавируса. На тестирование этого лекарства уйдёт около двух недель.

О разработке препаратов против COVID-19 уже объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах». Так, старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) хочет создать поликлональный анти-SARS-CoV-2-гипериммунный глобулин (H-IG) от коронавируса.

Препарат от коронавируса на людях уже тестируют в США. Россия же приступила к испытаниям вакцины на животных. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что применять её можно будет уже в четвёртом квартале 2020 года. Тем временем в Норвегии людей, заражённых коронавирусом, будут в экспериментальном порядке пытаться лечить с помощью лекарств от малярии и от вируса Эбола, писал NEWS.ru.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заболевших коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. Число случаев заражения в России выросло с 306 до 367 за последние сутки.