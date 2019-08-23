Помощь мировых знаменитостей при стихийных бедствиях и т.п. — дело, казалось бы, привычное. Однако в современном мире, где информация распространяется весьма быстро, а её проверка, напротив, может занять достаточно много времени, сообщения звёзд часто оборачиваются обычными фейками. Именно это, к сожалению, и произошло на фоне пожаров в Амазонии. Популярные персоны, — от Мадонны и Криштиану Роналду до Леонардо Ди Каприо и Эммануэля Макрона — невольно ввели в заблуждение миллионы людей в социальных сетях, поделившись старыми фотографиями из региона или даже опубликовав снимки, сделанные в других местах.

Согласно официальным данным бразильского правительства, лишь за первые восемь месяцев 2019 года на территории государства было зарегистрировано порядка 73 000 лесных пожаров, что, в свою очередь, уже является самым высоким ежегодным показателем для страны с 2013-го. Большая часть возгораний была зафиксирована в бассейне реки Амазонка.

Наш дом горит. Буквально. Амазония, лёгкое нашей планеты, которая производит 20% нашего кислорода, горит, — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию горящего леса и сопроводив её хэштегом #ActForTheAmazon (#ДействуйРадиАмазонки). — Это международный кризис. Члены «большой семёрки», нам стоит через два дня поговорить об этой чрезвычайной ситуации.

Дело, однако, в том, что фотография, использовавшаяся французским лидером для иллюстрирования своего поста, запечатлела вовсе не пожары этого года. Поиск изображений продемонстрировал, что снимок был сделан американским фотожурналистом Лорен Макинтайр, известной своими работами для научно-популярного издания National Geographic. И, хотя точная дата, когда была снята фотография, неясна, доподлинно известно, что её автор скончалась в 2003 году, а это означает, что фото не менее 16 лет, и к 2019-му оно уже абсолютно точно не может соответствовать. Этот же снимок, кстати, перепостили на своих страницах поп-звезда и актёр Рики Мартин и кубинско-американская певица Камила Кабелло.

Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера также опубликовал в своём микроблоге в Twitter изображение, которое призвано проиллюстрировать пожары этого года, но на самом деде речь идёт о фотографии 2012 года, сделанной корреспондентом информагентства Reuters Начо Досе.

Проблема «фейковых» фотографий коснулась, конечно же, не только политиков, но и других медийных персон, в частности, актёров. Так, например, обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо поделился двумя фотографиями, которые не имеют никакого отношения к актуальной ситуации. Первый снимок оказался тем же, что опубликовал на своей странице и Эммануэль Макрон, а вторая фотография была сделана в перуанском городе Пуэрто Мальдонадо ещё в 2016 году. Перу в настоящее время не затронута пожарами, хотя власти и находятся, согласно официальным заявлениям, «в боевой готовности».

Актёр и рэпер Джейден Смит, сын суперзвезды Уилла Смита и звезда сериалов и фльмов «Отжиг», «В погоне за счастьем» и т.д., разместил на своей странице в Instagram, изображение, на котором предстаёт лес, объятый пламенем... Но фотография, которая собрала более 1,5 миллионов отметок «Нравится», сделана, как выяснилось, ещё в 1989 году, когда Джейдена даже не было на свете (он родился в 1998-м).

Аргентинская актриса и певица Мартина Штоссель также поделилась фотографией в своём микроблоге в Twitter, снимок сопровождался подписью: «Как грустно видеть это...». Но опубликованный ею кадр был снят не в этом году, а пять лет назад, — его автором является фотограф Марио Тома из популярного агентства Getty Images.

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду тоже не остался в стороне от природной катастрофы в Бразилии. И также — не угадал с фотографией. Сообщив 180 миллионам своих подписчиков о том, «дождевые леса Амазонки производят более 20% кислорода», он опубликовал снимок 2013 года, сделанный фотографом Лауро Алвесом в южном бразильском городе Риу-Гранди-ду-Сул: сейчас же пожары наблюдаются, в основном, на севере.

В то же время, сложно возразить и тем комментаторам, которые заступаются за своих кумиров. Даже если актёр, музыкант или спортсмен опубликовал в своём сообщении в соцсети снимок, не соответствующий действительности, — это лучше, чем полностью игнорировать реально существующую проблему.