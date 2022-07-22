Власти Запорожья заявили о признании региона частью России Евросоюзом

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что седьмой пакет антироссийских санкций свидетельствует о том, что Европейский союз фактически признал регион частью России. Он поблагодарил европейских чиновников и лично председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он указал на то, что в тексте нового пакета санкций указана новый статус региона — военно-гражданская администрация.

Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России, — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что европейские политики «поставили под сомнение его принадлежность к ВГА, но не саму военно-гражданскую администрацию».

Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Он также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.